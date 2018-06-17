Мексика одержала сенсационную победу над сборной Германии
Москва, 17 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. 17 июня на стадионе «Лужники» между национальными сборными Германии и Мексики был разыгран матч 1-го тура группы F в рамках Чемпионата Мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось минимальной победой латиноамериканской сборной со счётом 1:0.
Единственный гол в конце первого тайма забил левый вингер «ПСВ» Ирвинг Лосано, замкнув передачу Хавьера Эрнандеса — 0:1.
Статистика матча (Германия/Мексика)
Удары 18/11
Удары в створ 8/4
Владение 62%/38%
Фолы 10/13
Набрав 3 очка, сборная Мексики поднялась на первую строчку. Германия без очков опустилась на последнее место по итогам первого матча группы F.
Составы на матч:
Германия: Нойер, Платтенхардт, Боатенг, Хуммельс, Киммих, Хедира, Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер, Вернер.
Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лайюн, Вела, Эррера, Гуардадо, Лосано, Эрнандес.
Главный арбитр матча: Алиреза Фагани.
Предупреждения: Морено — 40, Мюллер — 83, Хуммельс — 84, Эррера — 90.
Голы: Лосано 35 — 0:1.