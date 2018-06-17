Москва, 17 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. 17 июня на стадионе «Лужники» между национальными сборными Германии и Мексики был разыгран матч 1-го тура группы F в рамках Чемпионата Мира 2018 по футболу. Противостояние завершилось минимальной победой латиноамериканской сборной со счётом 1:0.

Fifa.com Матч Германия — Мексика

Единственный гол в конце первого тайма забил левый вингер «ПСВ» Ирвинг Лосано, замкнув передачу Хавьера Эрнандеса — 0:1.

Статистика матча (Германия/Мексика)

Удары 18/11

Удары в створ 8/4

Владение 62%/38%

Фолы 10/13

Набрав 3 очка, сборная Мексики поднялась на первую строчку. Германия без очков опустилась на последнее место по итогам первого матча группы F.

Составы на матч:

Германия: Нойер, Платтенхардт, Боатенг, Хуммельс, Киммих, Хедира, Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер, Вернер.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лайюн, Вела, Эррера, Гуардадо, Лосано, Эрнандес.

Главный арбитр матча: Алиреза Фагани.

Предупреждения: Морено — 40, Мюллер — 83, Хуммельс — 84, Эррера — 90.

Голы: Лосано 35 — 0:1.