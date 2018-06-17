Донецк, 17 июня, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие устраивают для состоятельных иностранных граждан «коммерческую охоту на людей» в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы вооруженных сил (ВС) ДНР Даниил Безсонов, слова которого обнародованы на официальном сайте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

«Сафари» занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска», — отметил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

По словам начальника пресс-службы ВС ДНР, у республики есть доказательства того, что прибыль от «коммерческой охоты на людей» получают как организаторы и командиры бригад, так и представители штаба «Операции объединенных сил» (ООС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине, вспыхнувшая после государственного переворота в Киеве, продолжается с 2014 года.

Киев, вероятно, не планирует мирно урегулировать военный конфликт, постоянно подвозя боевую технику к линии фронта и усиливая войска.

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