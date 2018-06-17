Тель-Авив, Израиль, 17 июня, 2018, 18:41 — ИА Регнум. В Наблусе сотрудникам спецслужб Израинля удалось нетрализовать ячейку ХАМАС, члены которой готовили взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

По его словам, ХАМАС пытается навредить Израилю как из Иудеи и Самарии, так и из сектора Газа. Представители палестинского движения пока не прокомментировали данную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка на границе между Израилем и сектором Газа в последние месяцы представляет собой непрекращающееся противостояние боевиков движения ХАМАС с израильскими военными. Погибли десятки палестинцев, счет раненых идет на сотни.

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