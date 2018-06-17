Москва, 17 июня, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Сборные Германии и Мексики встречаются на московском стадионе «Лужники». Как сообщало ИА REGNUM, «ацтеки» постараются остановить «немецкую машину» на пути к пятому чемпионству мира.

Fifa.com Матч Германия-Мексика

Игра оправдывает ожидания: обоюдоострая, быстрая игра с множеством моментов. На счёт в матче открыл Ирвин Лосано. Отбор от Эктора Эрреры — сборная Мексики убегает в прорыв. Пас от Хавьера Эрнандеса, он же Чичарито, на Ирвина Лосано, тот обыгрывает вратаря и пробивает Мануэля Нойера.

Сегодня это второй матч на турнире. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, сборная Сербии обыграла сборную Коста-Рики со счётом 1:0. Великолепный гол со штрафного забил Александр Коларов.