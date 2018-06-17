Ереван, 17 июня, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Задержание депутата парламента, генерала Манвела Григоряна связан не только с обнаружением большого количества оружия, его арест связан также с тем, что Григорян связан с присвоением большого количества помощи, полученной во время апрельской войны. Об этом сегодня, 17 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к гражданам на своей странице в Facebook.

president.am Эск-президент Армении Серж Саргсян и Манвел Григорян

«Арест Манвели Григоряна связан с теми подозрениями, что он был причастен и вовлечен в хищения и кражу помощи, которая была собрана, отправлена для апрельской войны.

Арест Манвели Григоряна связан с теми подозрениями, что он, например, присвоил еду, отправленную солдатам школьниками, и кормит ею своих животных — медведей и тигров. И есть обоснованные подозрения, что он присвоил помощь народу Карабаха, помощь, направленную в армию, и эти подозрения подтверждаются обыском его особняка», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что никто не отрицает, что Манвел Григорян является героем Арцаха.

«Но даже героям не дано право красть помощь, оказанную школьниками Гюмри, Эчмиадзина и Еревана солдатам, которые служат в воинских частях и сражаются на фронте, и кормить её своих животных», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что он не хочет, чтобы нарушалась чья-либо презумпция невиновности — это решает суд, но хочет уточнить, что арест генерала не ограничивается подозрением в хранении оружия и боеприпасов.

По словам Пашиняна, помимо этого есть сомнения в том, что техническое обеспечение, отправленное в армию, в частности автомобили, было присвоено.

«Кроме того, сегодня, когда у нашей армии есть проблема с вооружением, почему у одного частного лица должно быть большое количество незаконного оружия и боеприпасов? Если мы говорим, что все люди равны перед законом, что мы имеем в виду, что есть люди, которые могут делать все что угодно, есть люди, которые могут ставить шлагбаумы в своих городах и не разрешать гражданам ходить по этим улицам и решать кто как должен ходить? В Армении, где я премьер-министр, такого не будет, независимо от того, кто автор этих явлений: национальный герой или член семьи премьер-министра, не будет такого», — сказал Никол Пашинян.

Он также отметил, что похититель доли солдата, кто-бы он ни был, не достоин прощения и народ должен дать четкую оценку этому.

«Теперь я говорю об этом устно, а в ближайшем будущем СНБ опубликует материалы, и у граждан Армении будет возможность увидеть эти материалы и сделать выводы».

«Когда у депутата парламента есть несколько килограммов сертификатов собственности, о чем это свидетельствует? Письма учеников среди еды для животных. Когда ученик третьего класса пишет — солдат, я посылаю сгущенное молоко тебе, я посылаю тебе еду, я горжусь тобой, я хочу, чтобы ты чувствовал мою поддержку, и вот помощь, которую сопровождают эти письма, оказывается на складе для еды чьих-то медведей. И у кого-то поворачивается язык после этого говорить, что мы должны терпеть это. Народ Армении не потерпит этого», — заявил глава армянского правительства.

Я призываю народ Армении твердо стоять рядом с правительством в борьбе с коррупцией, в борьбе с беспределом и беззаконием. Я получил свой мандат от народа и не стану частью коррупции. Никому пусть не кажется, что кто-то может остановить меня в борьбе с коррупцией, беспределом и грабежом.

Премьер-министр отметил, что его целью не является заполнять тюрьмы.

«Там, где будет возможно восстановить ущерб государству и народу, мы пойдем по пути восстановления этого ущерба. Тогда, когда этого сделать не удастся, мы будем думать том, как и что мы будем делать. Мы не можем позволить кому-либо продавать свои заслуги народу или пытаться использовать возможность сидеть на плечах у государства».