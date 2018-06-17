Вашингтон, 17 июня, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Совместные военные учения США и Южной Кореи являются «весьма провокационными». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Пистолет. Прическа Трампа

«Они (военные учения США и Южной Кореи) весьма провокационны, — написал Трамп. — Мы можем возобновить их немедленно, если переговоры сорвутся, хотя, я надеюсь, этого не произойдет».

Глава Белого дома также добавил, что он лично предложил приостановить маневры на время переговоров Вашингтона с Пхеньяном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялись в Сингапуре 12 июня 2018 г. По итогам саммита политики подписали документ.

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