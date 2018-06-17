Москва, 17 июня, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Сборная Германия умеет унижать. Представьте: домашний чемпионат мира для бразильских футболистов, родные стены, родные болельщики, Неймар и компания выходят в финал турнира и — проигрывают немцам с убийственным счётом 1—7. Кто мог такое представить?

Copa2014.gov.br Сборная Германии

Тогда, в Бразилии, немцы в четвёртый раз в истории стали чемпионами мира по футболу. Сегодня они начнут восхождение к сотворению данного ремейка. И на это у немцев есть все шансы. Известное выражение «немецкая машина» кажется не банальностью, а самой точной вещью на свете по отношению к сборной Германии. От Мануэля Нойера и Йозуа Киммиха через Тони Крооса и Сами Хедиры до Томаса Мюллера и Месута Озила — у немцев в составе игроки экстра-класса. Единственная проблема — отсутствие «звёздного» центрофорварда. Тут многое будет зависеть от молодого Тимо Вернера из «Лейпцига». А если он не справится, то его подменит Марио Гомес, чьи лучшие времена, конечно, далеко позади, но он ещё тот.

Сборная Мексики — команда как минимум крепкая, но не звёздная. У главного тренера «ацтеков» Хуана Осорио в распоряжении немало качественных возрастных игроков, таких как Рафаэль Маркес или Андерс Гуардадо. И, конечно, главный козырь мексиканцев — это невероятная любовь к футболу. Это не просто спорт номер один в стране — это религия. Достаточно вспомнить, как героически мексиканцы подготовили чемпионат мира 1986 года. Тогда, напомню, жуткое землетрясение разрушило страну.

Матч обещает быть весьма и весьма интересным. И, конечно, отдельно мы будем наблюдать за невероятными мексиканскими болельщиками. Не скрою, мои симпатии сегодня на стороне сборной Мексики. Другой матч группы F между сборными Швеции и Южной Кореи, как сообщало ИА REGNUM, состоится 18 июня в Самаре в 18:00.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Х. Эрнандес, Вела.