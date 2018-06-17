Москва, 17 июня, 2018, 21:42 — ИА Регнум. 14 июня правительство РФ представило поправки в законодательство, согласно которым пенсионный возраст для женщин должен увеличиться до 63 лет и для мужчин — до 65 лет. Правительственные чиновники всячески убеждают общественность в том, что так называемый «пенсионный манёвр» лежит в русле общемировых тенденций, да и вводится он великодушно в самый последний момент, когда дальше терпеть уже нельзя и просто-таки необходимо успеть попасть в последний вагон уходящего поезда общественного прогресса. Тем более, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно и завершится к 2028 году для мужчин и к 2034 году для женщин. Однако, как показывает первая реакция, людям эти аргументы предсказуемо показались весьма лукавыми и неубедительными.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Первое, на что обращают внимание граждане, судя по многочисленным отзывам о деятельности правительства в социальных сетях и блогах, — это крайне избирательный подход правительства к тому, на какие именно следует ориентироваться аспекты социально-экономической политики западных стран, а какие можно и благоразумно проигнорировать.

Соцсети и блоги пестрят инфографиками, сравнивающими пенсионные системы стран мира: Дания — 2800 долларов в месяц, Финляндия — 1900, Германия — 1200, Великобритания и Франция — по 700. Россия же занимает места ближе к концу списка, располагаясь где-то по соседству с Литвой, Польшей и Болгарией.

«Что у нас могут пенсионеры? Выживать подольше, а ещё и пытаться подзаработать, чтоб хватило на все лекарства. Так что не надо сравнивать нас с другими государствами, «рыба гниет с головы» — вот пусть лучше депутатам поставят минимальную зарплату и смотрят за ними, как за учениками на ЕГЭ».

«Народ не согласен, но надо как в Европе. Только зарплат и всего прочего это не должно касаться — только там, где им удобно».

«Проматываешь пенсионный фонд. Потом пенсионерам платишь из пенсионных накоплений работающих. Потом работающие умирают раньше выхода на свою пенсию. Профит! Отличная бизнес-идея, жаль, Мавроди не дожил, он бы офигел от такого простого решения проблем пирамиды вкладчиков».

Вал оправданий повышения пенсионного возраста с телеканалов и СМИ людей также отнюдь не успокаивает, а лишь раздражает ещё сильнее:

«Пытаясь оправдать правительство и его античеловеческие реформы, на российском ТВ совсем уже поехали: «Вы должны пахать, пока не помрёте, а пенсия вам вообще не нужна. От неё жизнь только сокращается».

«Повышение пенсионного возраста очень выгодно для россиян. Ведь если повысить его, например, до 100 лет, то пенсию можно будет увеличить до 1 млн рублей в месяц!».

Особое недоумение у людей вызывает то, что агитаторы повышения пенсионного возраста связывают поздний уход на пенсию с возможностью остаться на своём рабочем месте — по глубокому убеждению многих граждан, тем самым наизнанку выворачивается реальное положение дел на рынке труда, когда для многих пенсия является не более чем своего рода безусловной денежной надбавкой к заработной плате.

Надбавкой, которая позволяет многим работающим пенсионерам худо-бедно сводить концы с концами. Простимулирует ли теперь повышение пенсионного возраста людей работать ещё больше, чтобы восстановить прежний уровень дохода, или заставит людей искать альтернативные способы поддержания минимального уровня жизни?

Получается, что возможность выхода на стабильный приличный заработок становится уделом постоянно сужающейся группы населения. Сужающейся как по нижней границе, так и по верхней: «моложе 22 лет не берут на работу, нет опыта работы, а после 50 невозможно устроиться», как отметил один из пользователей «Вконтакте». Кажется, уверенно сказать, как придётся жить в новых условиях, не решается никто, кроме министров из правительства России.

«Работы нет для 50-летних. Нет! Нам детям на шею садиться? И ведь людям придется идти в центр занятости и около года получать копейки. А что потом? Сидеть с протянутой рукой?».

"Они хотят работать — но этот подлый закон, лишая их пенсии, не гарантирует им рабочих мест. И они это знают».

"То что правительство решает повысить пенсионный, говорит о том, что правительство даже не задумалось о других вариантах увеличения пенсионного фонда. ГДЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ЧЕЛОВЕК В 65 ЛЕТ? Сегодня в 35 лет отказывают в приёме на работу, не говоря уже о физических возможностях в 65 лет. То есть о пенсии забыть в принципе. Медицина ОТПИСЫВАЕТСЯ от пенсионеров. Медицина в России в зачаточном состоянии. РОССИЯНЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ПЕНСИИ И БЕЗ ЖИЗНИ».

"Медведев сказал, что увеличение пенсионного возраста даст возможность увеличить пенсию на 1000 рублей в год или где-то чуть больше 80 рублей в месяц. Затраты на Олимпиаду около 37,5 миллиардов евро, затраты на ЧМ по футболу примерно 640 миллиардов рублей, ну, если прикинуть на 43 миллиона пенсионеров, то получается очень интересно, что каждому пенсионеру можно было бы прибавлять по 1000 рублей в год примерно 75 лет. А тут пенсионный возраст повышают. Очень похоже на пир во время чумы?».

Помимо гневного негодования, время от времени встречаются в сети и дискуссии о том, как в сложившихся условиях, собственно, теперь «почти что пенсионерам» выживать — вот так люди реагируют на явно поспешные рекомендации заняться натуральным хозяйством:

«А вы знаете, сколько стоит обработать 1 га целины в полном годовом цикле? Сообщаю: минимум 200 тыс. рублей плюс домик, налоги и многое, очень многое другое…1 га земли для сельхозбизнеса — ни о чем. Выжить, с трудом не сдохнуть. Первобытно-общинный строй во времена цифровой экономики???».

"Я бы посмотрела, как он будет ковыряться в земле с артритом, ревматизмом и прочим букетом, что у многих людей после 50, 60… и не просто за еду для семьи, а ещё и зарабатывать на этом на другие покупки. Фермерство и земледелие — это большой труд и не каждому дано».

В целом приходится констатировать, что аргументы министров о том, что повышение пенсионного возраста обернётся, по крайней мере, ростом пенсий как таковых, также большого доверия не вызвали: в прибавках к пенсиям сомневаются очень многие и рассматривают «пенсионный манёвр» не более чем очередной этап в отъёме социальных завоеваний прошлых поколений.

Сторонников действий власти наблюдается не очень много, да и эта весьма малочисленная группа условных «охранителей» серьёзно размыта не сильно популярными сторонниками радикального экономического либерализма, злорадно указывающими на ликвидацию остатков якобы ущербной системы социального страхования, которая досталась России в наследство от Советского Союза.

Остаётся лишь добавить, что несмотря на возмущение ряда блогеров футбольной эйфорией на фоне повышения пенсионного возраста, совершенно не похоже, будто общественное мнение усыпили успехи отечественной сборной. Наоборот, как раз отдельное раздражение вызывает у граждан то, что решение о росте НДС и повышении пенсионного возраста удивительным образом «совпало» с проведением чемпионата мира — вплоть до того, что у многих уже появилось подозрение о попытке властей таким образом не допустить никаких протестных выступлений на период футбольных игр.

Так или иначе, в связи с непопулярными мерами по стране протестные акции всё равно начинаются. 1 июля акции готовятся в Омске и в Сыктывкаре. Ещё раньше, 24 июня, пройдёт акция в Сосногорске в Коми. А 16 июня уже состоялся митинг в Новосибирске, посвященный повышению пенсионного возраста и росту ставки НДС и собравший, по разным источникам, от 300 до 500 человек. Люди держали в руках плакаты «Нет — повышению пенсионного возраста!», «Не хочу умереть на работе», звучали в ходе акции и призывы отправить новоявленное правительство в отставку. После митинга участников акции призвали повторно выйти на новую акцию протеста 28 июня. 16 июня серия одиночных пикетов по тому же поводу прошла и в Рязани.

В СМИ уже появилась информация о том, что в администрации президента уже прорабатывают варианты смягчения повышения пенсионного возраста. В частности, газета «Ведомости» сообщила о том, что власти рассматривают возможность смягчения параметров реформы в зависимости от реакции общественности. Между тем на портале Changе.org открылась петиция против повышения пенсионного возраста, подписываются под которой просто-таки рекордными темпами — менее чем за неделю в ней отметилось уже более миллиона человек, и вряд ли что-нибудь ещё может столь красноречиво свидетельствовать об истинном отношении населения к данному вопросу.

Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что повышение пенсионного возраста позволит направить дополнительные средства на рост пенсий сверх уровня инфляции — около одной тысячи рублей в год. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, считает, что повышение пенсионного возраста окажет положительное влияние на рынок труда, поскольку в результате «будет больше людей, которые будут заняты в экономике». В то же время, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, количество трудоспособного населения ежегодно приблизительно сокращается на 400 тыс., а «количество граждан, которые выходят на пенсию, получают право на пенсию ежегодно 1,5 и 1,6 млн человек».

По мнению чиновников из правительства, повышение пенсионного возраста отражает общий тренд, который касается и стран СНГ, и стран Европы и подкреплён глобальными демографическими изменениями в мире, ростом качества медицины и кратным снижением трудоёмкого неквалифицированного труда. По данным Росстата, число пенсионеров в России в настоящее время составляет уже 46,5 млн человек — это 31,7% от всего населения страны. При этом убыль трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 гг. ожидается в размере 4 млн человек.