Москва, 17 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что правительство России в ближайшее время планирует предложит механизм по обелению «серых» заработных плат. Об этом Голикова рассказал сегодня, 17 июня, в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, серая зарплата, коррупция

«По обелению так называемых «серых» заработных плат, я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — рассказала Голикова.

Чиновница отметила, что тема «серых» зарплат довольно сложная, и решать этот вопрос нужно аккуратно. Голикова напомнила, что правительство отказалось от программы «22/22», предусматривающей повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 22% и снижение страховых взносов с 36% до 22%. Эта программа была в свое время предложена министерством финансов в рамках мер по выводу бизнеса из тени.

«Мы отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию», — пояснила Голикова.

Напомним, в конце 2017 года министр финансов России Антон Силуанов, который во втором правительстве Медведева совмещает этот пост с должностью первого вице-премьера, заявил, что от 25% до 33% всех заработных плат в России выплачивается по «серым» схемам.

Минфин оценивает «серый» фонд оплаты труда в России в 10 трлн рублей в год. Налоги с этой суммы не уплачиваются.