Москва, 17 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. К большому сожаления полузащитник национальной сборной Российской Федерации по футболу Алан Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира против сборной Египта из-за травмы, полученной в матче против Саудовской Аравии. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба российской сборной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Саудовской Аравии

Дзагоев проходит реабилитацию в одном из медицинских центров Москвы. Решение о дальнейших планов по лечению будет принято после возвращения сборной из Петербурга.

Напомним, Дзагоев получил серьезную травму во время матча сборной России против сборной Саудовской Аравии. На 22-й минуте во время атаки российской сборной на саудовские ворота Дзагоев упал и повредил левую ногу. Поле футболист покинул при помощи врачей, его заменил Денис Черышев.

Медицинское обследование показало, что Дзагоев повредил мышцы задней поверхности бедра.

Тот матч российская сборная выиграла со счётом 5:0.

Игра против сборной Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.