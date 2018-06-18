Москва, 18 июня, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое оказался совсем не таким, как о нём говорилось. Шуму было много, ожидались ужасные плевки в память о музыканте, намеки, что он был геем, и вообще куча прочих гадостей. На деле оказалось иначе: теплохладная серость и никаких безобразий, а сама ситуация больше всего напоминает пресловутую «Матильду». Впечатлениями о фильме делится автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Цитата из к/ф «Лето», реж. Кирилл Серебренников. 2018. Россия Среди железа

Серебренников обошелся без ужасов и непристойностей, секса нет вообще, с роком тоже всё очень слабо, ибо он есть только в саундтреке, зато есть любовный треугольник, начисто затирающий всё остальное. Кстати, любви тоже нет, вместо нее какое-то болезненное влечение женщины, которой скучно с надоевшим самому себе звездным мужем и которую привлекает запах «свежей крови». Опять-таки, из этого не выходит ни страсти, ни адюльтера, ни развода (который как раз в жизни был), потому что жизненная сила персонажей явно обошла стороной. Даже самого персонажа по имени Виктор, который молодую жизнь не олицетворил и остался интересным только отстраненной экзотичностью.

Серебренников умудрился обойтись без отторжения к персонажам фильма, равно как и без творческих поисков героев, без сотворения музыки, даже без истории создания и восхождения легендарной группы. Как же попытался Серебренников объяснить эту тягучую безнадегу?

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