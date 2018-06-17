Берлин, 17 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что он больше не может работать в коалиционном правительстве Ангелы Меркель. Об этом сегодня, 17 июня, пишет Die Welt.

(сс) Michael Panse Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал Зеехофер.

Издание утверждает, что министр внутренних дел сделал такое заявление 14 июня на совещании с членами кабинета министров от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Алсександром Добриндтом.

Ранее стало известно, что отношения между Зеехофером и Меркель обострились из-за вопроса о нелегальной миграции. Дошло до того, что Зеехофер заявил о своей готовности ужесточить миграционную политику без санкции бундесканцлера.

Стоит отметить, что Зеехофер ещё в 2010 году высказался за ограничение иммиграции из мусульманских стран.