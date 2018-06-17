Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Бразильские болельщики, прибывшие в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать национальную сборную в матче со Швейцарией, учат ростовские кричалки и призывают местных жителей к бережному отношению к родному городу.

ИА REGNUM Фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону

Социальные сети пестрят различными видео о том, как футбольных фанатов из Бразилии ростовские болельщики обучают кричалкам, разучивают вместе с ними гимн столицы юга России «Ростов-город — Ростов-Дон».

Очевидцы также сообщают о том, что бразильцы бережнее относятся к Ростову, чем многие ростовчане.

«Бразильские фанаты остановились возле отеля, в который заселилась сборная Бразилии, пили чай и чуть-чуть рассыпали, попросили у персонала Дворца здоровья веник и совок, и сами подмели за собой», — пишет интернет-пользователь под подтверждающим видео.

Наряду с этим горожане обращают внимание на то, что таксисты ломят цены. Ростовчане призывают водителей к совести.

«В районе Театральной площади после трансляции матча на моих глазах трое иностранных болельщиков остановили такси. Сели в машину и начали спрашивать, сколько будет стоить проезд. Спустя двух минут объяснения с таксистом через переводчик, они выпрыгнули из машины, по выражениям их лиц было видно, что они шокированы. Подошёл, спросил, сколько у них запросили денег. 12 тыс. рублей! Я сказал, что этого хватило бы на такси до Москвы. Рассмеялись. Таксисты, я понимаю, что у вас сейчас звездный час, но должны же быть пределы. Не позорьте нашу страну!» — обращается к водителям один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что сборную Бразилии в Ростове-на-Дону поддержат от 5 до 10 тыс. болельщиков. Матч группового этапа состоится 17 июня в 21:00. К этому дню в столицу юга России прибыл один из самых титулованных футболистов мира — Роналдо.