Токио, 17 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В центральных районах крупнейшего японского острова Хонсю произошло землетрясение. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает метеорологическое управление Японии.

(сс) marcellomigliosi1956 Трещины в земле

Землетрясение произошло в японской префектуре Гумма, которая расположена в центральной части острова Хонсю. Его магнитуда оценивается в 7,0.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров под поверхностью земли.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала.