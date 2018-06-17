Гатчина, Ленинградская область, 17 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Автомобиль в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд у платформы Карташевская в Гатчинском районе Ленинградской области. Машинист приближающегося поезда тормозил, но столкновения избежать не удалось.

Дорожный знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»

Как сообщили 17 июня в пресс-службе Октябрьской железной дороги, около часа ночи на перегоне Гатчина Варшавская — Сиверская водитель легкового автомобиля выехал перед приближающимся грузовым составом на охраняемый железнодорожный переезд.

При этом на переезде исправно работала световая сигнализация и была поднята плита, ограничивающая въезд автотранспорта во время прохождения поезда. Кроме того, на переезде дежурил работник железной дороги, но это не остановило нарушителя.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет», — отметили в ОЖД.

Из-за аварии более чем на час был задержан пригородный поезд Санкт-Петербург — Луга.

Судя по фото в соцсетях с места аварии от свидетелей ДТП, автомобиль виновника происшествия фактически уничтожен. Как можно было выжить при таких повреждениях, непонятно.

Однако позже один из очевидцев рассказал, что пьяный водитель автомобиля, снеся шлагбаум и барьер, успел покинуть транспортное средство до столкновения и потому спасся. После столкновения с товарным поездом автомобиль еще и сгорел.