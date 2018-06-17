Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. К ЧМ-2018 ростовчанам сделали настоящий подарок. После капительного ремонта на Богатяновском спуске открылся «Богатый источник». Много лет объект находился в полуразрушенном состоянии, сообщает ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru «Богатый источник»

Стоит отметить, что возрождение памятного места началось благодаря инициативе общественников. К слову, они отмечают, что при открытии «Богатого колодезя» пришлось подводить обычную воду из соседнего дома, хотя родник тёк рядом.

По мнению члена Совета по сохранению наследия при министерстве культуры Ростовской области Александра Сушкова, «водная» ротонда могла быть стать одним из объектов туристического кластера.

«Через дорогу — здание первого водопровода города 19 века. Оно находится в заброшенном состоянии, особенно после недавнего пожара. Под землёй расположены старинные галереи, по которым ездили с товаром подводы. Раскрытые хоть на несколько метров и вместившие в себя дегустационный зал донских вин, эти галереи поглотили бы бесконечные вереницы туристов», — считает собеседник агентства.

Как гласит легенда, Пётр I остановился у родника и напился воды, назвав его «Богатый источник». Городские власти обещают, что к сентябрю 2018 года у памятного места откроют монумент императору и казачьему старшине.