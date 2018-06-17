Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Пешеходные переходы Ростова-на-Дону поразили журналиста из Бразилии. Пауло Нонато де Соуза из Кампу-Гранди считает, что «подземки» могут помочь избежать несчастных случаев на дорогах в его родном городе. Перевод статьи портала campograndenews.com.br опубликован в социальных сетях.

ИА REGNUM Подземный переход

Представитель одного из бразильских изданий сетует, что в его стране водители зачастую не уважают пешеходов и редко соблюдают правила дорожного движения. Чтобы обезопасить людей, в Ростове-на-Дону были сооружены подземные пешеходные переходы. Пауло они напомнили лабиринт. Здесь же в павильонах можно сделать покупки.

Бразильский журналист считает, что городу Кампу-Гранди стоит перенять опыт Ростова-на-Дону и соорудить подобные «подземки» на самых оживленных перекрестках.

ИА REGNUM напоминает, бразильские журналисты прибыли в Ростов-на-Дону вместе с игроками национальной сборной. Команда Бразилии проведёт встречу со сборной Швейцарии на «Ростов Арене». Матч группового этапа начнётся в 21:00. За игрой болельщики будут наблюдать не только на стадионе, но в фан-зоне FIFA на Театральной площади.