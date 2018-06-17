Ростов-на-Дону, 17 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Диптих с изображением сборной Швейцарии будет передан игрокам. Такой подарок футболистам подготовили к ЧМ-2018 юные ростовчане. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Donland.ru Подарок юных ростовчан сборной Швейцарии

Перед тем, как приступить к работе, юные художники изучили историю команды, фотографии и биографии игроков. Рисунок обрамлён рамкой с изображением пейзажа Швейцарии, добавив символы страны. Познакомиться с работой может любой желающий — копия рисунка размещена на улице Пушкинской в донской столице.

«Я впервые в Ростове, для меня большое удовольствие открывать Россию во всем ее многообразии. Спасибо Ростовской области за теплый и радушный прием, я обязательно передам команде этот подарок», — сказал президент Швейцарии Ален Берсе на встрече с главой региона Василием Голубевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президента Швейцарии на Дону донские казаки встретили хлебом-солью. Алена Берсе прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать национальную сборную по футболу, которая в рамках ЧМ-2018 сыграет с Бразилией. Футбольная баталия состоится 17 июня в 21:00.