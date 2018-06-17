Париж, 17 июня, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Памятный знак честь первого космонавта Юрия Гагарина открыт на французском острове Бендор. Об этом сообщает издание Var-Martin.

Дарья Драй ИА REGNUM Улыбка Гагарина

Ранее курортным островом владел бизнесмен Поль Рикар. В 1960-е Гагарин более суток отдыхал на острове по приглашению Рикара.

Мемориальную доску с изображением знаменитого космонавта установили на набережной порта Сен-Пьер де Эмбис. По словам управляющего островом Франсуа Ксавье-Диаса, на острове побывали и другие советские космонавты, например Владимир Комаров, Борис Егоров и Константин Феоктистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года бюст Юрия Гагарина установили на площади Рождества Христова в Вифлееме. Памятники первому космонавту есть во многих городах России и мира.

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