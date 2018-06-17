Токио, 17 июня, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Представитель императорского дома Японии принцесса Хисако Такамадо приедет в Россию, чтобы поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает агентство Киодо.

Frankie Fouganthin Хисако Такамадо в 2013 году в Стокгольме

Визит японский принцессы в РФ начнется 18 июня. Хисако Такамадо прибудет в Саранск, где 19 июня сборная Японии сыграет с Колумбией.

Затем, 21 июня, принцесса посетит Казань, где находится тренировочная база японской команды. На 23 июня намечена её поездка в Екатеринбург: там состоится встреча Японии и Сенегала.

Хисако Такамадо, которой 10 июля исполнится 65 лет, с 1998 года приезжает на все чемпионаты мира и поддерживает японскую сборную.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал в Москве 14 июня. Матчи мундиаля принимают 11 российских городов.

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