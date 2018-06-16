Ереван, 17 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Депутат бывшей правящей Республиканской партии Армении, глава Союза добровольцев «Еркрапа» генерал-лейтенант Манвел Григорян был задержан вечером 16 июня Службой национальной безопасности Армении. Одновременно с ним был также задержан криминальный авторитет Артур Асатрян, более известный под кличкой «Дон Пипо». Оба задержанных проживают в городе Эчмиадзине.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Сторонники задержанного депутата Манвела Григоряна

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СНБ Армении, как Григорян, так и Асатрян задержаны по обвинению в приобретении и хранении большого количества оружия и боеприпасов. СНБ обнаружило его при обыске домов и дач задержанных в Эчмиадзине. Асатрян также подозревается в похищения лиц, готовивших покушение на него. Вместе с Асатряном, как сообщает СНБ, задержаны также несколько граждан России.

Россияне, предположительно, являются телохранителями криминального авторитета.

Спецоперация СНБ в Эчмиадзине прошла на фоне акций протеста в городе с требованием отставки мэра Карена Григоряна, который является сыном Манвела Григоряна. Акции протеста предположительно организовал именно Артур Асатрян.

15 июня к ситуации, сложившейся в Эчмиадзине обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Неприемлемо, чтобы криминальные элементы оскверняли символы революции любви и согласия, и использовали имя революции в мафиозных войнах. Мы не позволим этого», — написан на своей странице в Facebook Никол Пашинян.

Около десятка сторонников Манвела Григоряна перекрыли улицу Налбандяна в Ереване, где находится здание и следственный изолятор СНБ, требуя освободить «генерала Манвела». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ереване, участники пикета заявляют, что задержание генерала является незаконным.

Как заявил однопартиец Манвела Григоряна, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, который навестил Григоряна в изоляторе, генерал «отвергает выдвинутые против него выдуманные обвинения».

«Это непозволительно, противозаконно и антиконституционно. Депутата могут задержать лишь в момент совершения преступления или непосредственно после этого. Ни того, ни другого не было», — заявил Шармазанов.

Генерал-лейтетнант Манвел Григорян является активным участником боевых действий на юге Нагорного Карабаха в 1988—1992 гг. Считается одним из героев Карабахской войны. Герой Нагорно-Карабахской Республики.

После окончания войны Григорян в 2000—2008 гг. был заместителем министра обороны Армении. С 1999 года — председатель правления союза «Добровольцев Еркрапа». Как написал азербайджанский сайт haqqin. az «арестован главный захватчик азербайджанских земель».