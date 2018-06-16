Москва, 17 июня, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина «пока не получается» присутствовать на матче сборной России против сборной Египта. Как сообщало ИА REGNUM, российский президент, открыв чемпионат мира (ЧМ) по футболу в России, остался на матче нашей сборной против сборной Саудовской Аравии. Наши футболисты отправили в ворота саудовцев 5 мячей.

FootballCoin Мохаммед Салах

19 июня россияне могут полностью решить вопрос выхода из отборочный группы А. Для этого нам надо обыграть сборную Египта. В этой игре примет участие лидер египтян Мохаммед Салах.

Сегодня (16 июня) его постарались задобрить: в день своего 26-летия Салах получил от чеченских болельщиков 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой. Сюрприз встретил футболиста в отеле, в котором базируется команда.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России сыграет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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