Дамаск, 16 июня, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Исламистские группировки, находящиеся в провинции Хама, в ходе переговоров с российским Центром по примирению сторон пошли на заключение мирного соглашения. Одним из условий безопасной эвакуации боевиков в провинцию Идлиб была сдача тяжелого оружия и боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Однако джихадисты решили большую часть оружия и боеприпасов припрятать, а затем переправить себе в Идлиб, на новое место базирования. Для этого они разработали целую преступную схему.

В качестве перевозчиков оружия и боеприпасов использовались грузовые автомобили, которые совершают регулярные поездки из районов под контролем правительственных войск в районы, которые контролируются исламистами. В переговорах с водителями грузовиков применялась тактика «кнута и пряника». Тем, кто сразу соглашался на сотрудничество, щедро платили. Тех, кто вначале отказывался — эффективно запугивали.

Преступная схема раскрылась, когда на КПП в районе населенного пункта Скальбия бойцы сирийских отрядов самообороны обнаружили в кузове грузового автомобиля двойное дно. Там были найдены боеприпасы для стрелкового оружия. В ходе допроса водитель сообщил, что перевозил опасный груз группировке «Джайш Тахрир Сурия» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), которая сейчас размещена в провинции Идлиб.

О находке тут же поставили в известность соответствующие сирийские специальные службы. Поступило распоряжение на ужесточение осмотра транспорта, который направляется на территорию исламистов.

Это сразу же дало результаты. Еще в одном грузовом автомобиле был обнаружен контрабандный груз: пулеметы, автоматы и винтовки. Используя информацию, полученную от водителя грузовика, сирийские специальные службы пресекли еще один канал поставок оружия и боеприпасов в провинцию Идлиб.