Москва, 16 июня, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Похоже, вырисовываются главные враги чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России — это таксисты и гомофобы. Как сообщало ИА REGNUM, на днях два молодых российских гражданина избили французских геев. Таксисты же регулярно оказываются в списке неприятных новостей, главным образом занимаясь мошенничеством. Стала уже притчей во языцех новость о том, как московский таксист Павел подвёз гражданина Вьетнама от центра столицы до «Шереметьево» за 23 тысячи рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Сегодня же, как сообщило ИА REGNUM, в центре Москвы таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков. Предположительно, он был пьян. Семь человек пострадало.

Хочется, конечно, воззвать к сердцам таксистов и гомофобов, но что толку? Станут ли они от этого думать о репутации России? Вряд ли. А потому остаётся наказывать их — и наказывать жёстко. Ведь дороги перед ЧМ построили, а вот от дураков не избавились. Не хотелось бы, чтобы они испортили столь классно организованный чемпионат.

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