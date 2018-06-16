Екатеринбург, 16 июня, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга готовят запрос в ФИФА по поводу не до конца заполненных трибун стадиона «Екатеринбург Арена». Об этом 16 июня заявил сити-менеджер Александр Якоб, сообщает официальный портал города.

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Чиновник надеется на то, что ФИФА проведёт расследование и устранит причины, из-за которых сотни болельщиков не смогли купить билеты на матч между Египтом и Уругваем, который прошёл вчера, 15 июня. Также он выражает надежду, что на последующих трёх матчах подобных ситуаций не будет.

Напомним, ранее о намерении направить запрос в ФИФА заявили власти Свердловской области. А поводом для беспокойства чиновников стало то, что на «Екатеринбург Арене» оказалось много пустых мест. ФИФА распределила 32 276 билетов, при вместимости стадиона 33 061 человек, а пришли лишь 27 015 болельщиков.

Тогда эксперты объяснили это тем, что часть билетов осталась у спонсоров ФИФА. При этом ранее граждане жаловались на невозможность приобрести билеты на матч, так как в продаже их уже не было.

Напомним, в Екатеринбурге Египет проиграл Уругваю, счёт 0:1. Теперь «Екатеринбург Арена» примет ещё три матча.

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