Москва, 16 июня, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Чемпионат мира — 2018, вчера порадовавший болельщиков отличным действом сборных Испании и Португалии, подарил зрителям ещё один шикарный матч. Как сообщало ИА REGNUM, матч испанцев и аргентинцев закончился ничьей 3:3. Хет-триком отличился Криштиану Роналду. Сегодня же сборная Аргентины встречалась со сборной Исландии, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Agência Brasil Лионель Месси

Аргентинцы почитаются одной из лучших сборных мира. Однако в отличие от своих заклятых врагов бразильцев их результаты куда более скромны. Победы аргентинская сборная одержала дважды — в 1978 и 1986 годах. Тогда их ковал великий Диего Армандо Марадона.

Теперь ему на смену пришёл наследник — Лионель Месси. Но результаты аргентинцев стали скромнее. Поэтому на чемпионат мира в Россию аргентинцы приехали как на последний бой. Но на их беду команда не сбалансирована. Феноменальная группа атаки — настолько, что на матч с исландцами в запасе остались Гонсало Игуаин и Пауло Дибала. А вот защитники, наоборот, весьма скромные. К тому же есть серьёзная проблема с вратарями. Был такой аргентинский кипер Карлос Роа, и был он очень хорош, но позднее, став сектантом, уверовал в конец света и исчез. После этого качественных вратарей у сборной Аргентины не было. Вот и нынешний кипер Вилли Кабальеро беспрерывно сидит на скамье запасных лондонского «Челси». Это самое слабое звено сборной Аргентины.

Собственно, оно и лопнуло, когда на 23-й минуте исландцы усилиями форварда «Аугсбурга» Альфреда Финнбогасона пробили Кабальеро. Но перед этим гол забила сборная Аргентины: отличился Серхио Агуэро.

В конце первого тайма польский судья Марциняк, как сообщало ИА REGNUM, после спорного момента — мяч попал в руку исландца в штрафной площади — не только не назначил пенальти, но и отказался от видеоповтора. Напомню, что после видеоповторов было забито уже два гола на этом чемпионате мира — 2018. Многие эксперты считают, что система видеоповторов убивает дух футбола, и Шимон Марциняк, видимо, принадлежит к их числу.

Во втором тайме исландцы отказались от любых попыток атаковать, хотя в первом тайме команда, что называется, взрывалась, точно лимонка. И на 64-й минуте Лионель Месси должен был наказать викингов за излишнюю осторожность, но игрок «Барселоны» не реализовал пенальти. После провала Месси аргентинцы, мстя за капитана, ещё больше навалились на ворота. И вот тут польский судья Марциняк на 78-й минуте не дал стопроцентный пенальти в ворота исландцев. На 81-й минуте Месси мог реабилитироваться, но не забил в ворота исландцев своим фирменным ударом. Аргентинцы атаковали ещё, но не выатаковали, хотя моментов имели великое множество. Оборона исландцев во главе с игроком российского «Ростова» Рагнаром Сигурдссоном выстояла, сотворив пока что главную сенсацию чемпионата мира. Под конец матча исландцы напоминали путников, увязших в песках.

Исландия выстояла, и над стадионом «Открытие-Арена» зазвучало легендарное исландское «Huh!», отрепетированное исландскими болельщиками, как сообщало ИА REGNUM, перед матчем в парке «Зарядье». Этим кличем викинги запомнились всему миру на чемпионате Европы — 2016. Тогда, напомню, сборная Исландии вышла в четвертьфинал, обыграв перед этим сборную Англии. Возможно, на этом чемпионате мира в России Исландия сможет сотворить новую сказку. Наблюдать за этой сборной, как и за её болельщиками, более чем интересно.

И, конечно, надо отметить феерическую атмосферу на стадионе московского «Спартака» «Открытие-Арена». Переполненный стадион, оглушительные эмоции — это тот чемпионат мира, которого мы ждали!

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