Москва, 16 июня, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Футбольная феерия на стадионе московского «Спартака» «Открытие-Арена» продолжается. Болельщики, забившие стадион, точно метро в час-пик, только с куда более приятными чувствами, смотрят прекрасный футбол. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мяч на футбольном поле

Во втором тайме польский судья Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии. К «точке» подошёл — кто бы сомневался? — Лионель Месси, но Ханнес Халлдорсон отразил удар. Лионель пробил бесхитростно, и викинг «съел» его. Какой матч мы смотрим, какой матч! И какая потрясающая атмосфера на стадионе!

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между данными командами проходит в Москве на стадионе московского «Спартака» «Открытие-Арена».

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