Вашингтон, 16 июня, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Поставляемые в Афганистан американские вертолеты UH-60 Black Hawk по ряду важных характеристик уступают российским Ми-17. Об этом сообщает портал The Drive со ссылкой на доклад офиса генерального инспектора минобороны США.

Российский вертолёт Ми-17В5

В докладе отмечается, что вертолет UH-60 Black Hawk уступает российскому Ми-17 почти в два раза по грузоподъемности. По мнению экспертов, чтобы перевезти груз одного российского вертолета «нужно почти два американских».

Кроме того, вертолеты Black Hawk невозможно использовать в отдаленных районах Афганистана, так как данные машины не могут летать на больших высотах. Поэтому в отдаленных регионах страны по-прежнему используются российские вертолеты.

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