Москва, 16 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Чемпионат мира — 2018 уже вошёл в историю. Не только шикарной организацией и прекрасной церемонией открытия, где даже средний палец Робби Уильямса был уместен, но и техническим нововведением — системой видеоповторов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Шимон Марциняк советуется c двумя боковым судьями

Теперь если судья не уверен в трактовке того или иного события, то он может пересматривать спорные моменты матча на экране, чтобы принять окончательное решение.

Система видеоповторов уже повлияла на исход двух матчей: вчера, как сообщало ИА REGNUM, был засчитан гол испанца Диего Косты, а сегодня, как также сообщало ИА REGNUM, арбитр назначил пенальти в ворота австралийской сборной, реализованный Антуаном Гризманном.

В феерическом матче сборных Исландии и Аргентины, который сейчас проходит в Москве, в последней пятиминутке первого тайма возник спорный момент. После прострела аргентинца Сальвио мяч угодил в руку исландского защитника. Аргентинцы бросились апеллировать к арбитру, однако тот не только не стал назначать пенальти, но и не воспользовался системой видеоповторов. Уверен, это решение станет одной из главных тем обсуждений по итогам сегодняшнего дня.

Ведь на систему видеоповторов есть два противоположных мнения. Одни полагают, что они необходимы. Другие, как то тренер «Тоттенхема» Маурисио Почеттино, считают, что они уничтожают дух футбола. И, действительно, выиграла бы сборная Аргентины чемпионат мира — 1986, если бы тогда судья мог пересмотреть момент со знаменитой «рукой Бога» от Диего Марадоны? Напомню, что великий аргентинский нападающий переправил мяч в ворота англичан рукой. Так что, возможно, польский судья Марциняк принял верное решение. Он просто решил спасти дух футбола.

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