Москва, 16 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Шикарный матч мы смотрим на стадионе «Открытие-Арена». Сборная Аргентина встречается со сборной Исландией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ajith Kumar Сборная Исландии по футболу

Серхио Агуэро на 19-й минуте забил гол в ворота исландцев, но уже через 4 минуты в затяжной атаке исландцы забили ответный гол.

Предсказуемо то, что при феноменальной атаке аргентинцев, у них есть серьёзные проблемы с обороной, а главное — вратарь Вилли Кабальеро давно уже не имеет игровой практики. Чем и воспользовались исландцы. Гол на счету 11 номера Альфреда Финнбогасона.

Матч, как сообщало ИА REGNUM, проходит на стадионе московского «Спартака» «Открытие-Арена», но атмосфера такая, словно играют в Буэнос-Айресе.

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