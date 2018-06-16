Исландия сравнивает счёт в невероятном матче с Аргентиной
Москва, 16 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Шикарный матч мы смотрим на стадионе «Открытие-Арена». Сборная Аргентина встречается со сборной Исландией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Серхио Агуэро на 19-й минуте забил гол в ворота исландцев, но уже через 4 минуты в затяжной атаке исландцы забили ответный гол.
Предсказуемо то, что при феноменальной атаке аргентинцев, у них есть серьёзные проблемы с обороной, а главное — вратарь Вилли Кабальеро давно уже не имеет игровой практики. Чем и воспользовались исландцы. Гол на счету 11 номера Альфреда Финнбогасона.
Матч, как сообщало ИА REGNUM, проходит на стадионе московского «Спартака» «Открытие-Арена», но атмосфера такая, словно играют в Буэнос-Айресе.
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