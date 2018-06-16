Москва, 16 июня, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Сборная Аргентина прогнозируемо вышла вперёд в матче со сборной Исландией. 18 минут аргентинцы поддушивали викингов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ludovic Péron Серхио Агуэро, автор забитого мяча

На 19-й минуте мяч попал к форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который убойный ударом едва не порвал сетку ворот исландцев.

Матч, как сообщало ИА REGNUM, проходит на стадионе московского «Спартака» «Открытие-Арена». Надо отметить феноменальную атмосферу на переполненном стадионе. Пустот, как то было в Екатеринбурге на матче Уругвая и Египта, по всей видимости, на чемпионате мира в России мы больше не увидим.

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