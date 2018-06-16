Москва, 16 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. На прошедшем чемпионате мира (ЧМ) во Франции больше всех удивили исландцы: причём, не только футболисты, но и болельщики. Первые запомнились отличной игрой, когда крошечная Исландия превратилась в большое футбольное царство. А вот болельщики явили Европе своё знаменитое празднование VikingClap, когда тысячи викингов хлопали и кричали «Huh!». Сегодня исландцы отрепетировали VikingClap в московском парке «Зарядье». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia CH Сборная Аргентины по футболу

Их сборная встречается, пожалуй, что с главными неудачниками последних чемпионатов мира — Аргентиной. От южноамериканцев ждут многого, но всякий раз они не оправдывают ожиданий. Аргентину поведёт за собой легендарный Лионель Месси. Его влияние в команде настолько велико, что перед чемпионатом мира он самолично отцепил от участия Мауро Икарди, проведшего феерический сезон за миланский «Интер», но уведшего жену у коллеги и товарища Макси Лопеса. Также в составе аргентинской команды с первых минут вышел защитник Хавьер Маскерано, установивший рекорд по числу игр за сборную — 144 матча. До этого достижение принадлежало легендарному защитнику «Интера» Хавьеру Дзанетти.

Состав сборной Аргентины: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья, Ди Мария, Меса, Месси, Агуэро.

Состав сборной Исландии: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон.

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