Даръа, Сирия, 16 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. 15 июня Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики нанесли мощный ракетный удар по позициям боевиков, которые находятся в населенных пунктах Аграбаа, Кафр-Шамс, аль-Мал и аль-Харра на западе провинции Дераа. Данных исламистов поддерживают США.

Василий Верещагин. Атака. 1879-1880

Удар был нанесен после убийства боевиками члена комиссии по примирению доктора Мусу Канбаса. Доктор был застрелен 14 июня на пороге своей клиники в городе Аль-Харра.

Следует отметить, что 14 июня госдепартамент Соединенных Штатов выпустил официальный пресс-релиз под названием «Сохранение Юго-Западной зоны деэскалации в Сирии». В данном документе госдеп заявил, что любые военные действия сирийского правительства в юго-западной зоне деэскалации могут привести к расширению конфликта.

Кроме этого, США угрожают ответными решительными и надлежащими мерами сирийскому правительству, выступают против проведения наступления сирийской армии в этом районе.

В этом заявлении госдепартамент обращается и к России, чтобы она использовала свое дипломатическое и военное влияние на правительство Сирии с целью прекращения атак и дальнейших военных действий.

По мнению экспертов, мирное разрешение данного конфликта невозможно, так как боевики, поддерживаемые Соединенными Штатами, постоянно устраивают обстрелы и нападения на сирийских военных, убивают членов комиссии по примирению.

На пресс-конференции в Дамаске 2 июня 2018 года министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Аль-Муаллем особо подчеркнул, что любое американское военное присутствие в Сирии незаконно. Военные США должны покинуть как район Эт-Танф, так и любую другую точку на территории Сирии.