Москва, 16 июня, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Внесенный в Госдуму законопроект о пенсионной реформе предполагает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Достичь запланированного пенсионного возраста предполагается лишь в 2028 году — для мужчин (65 лет), а для женщин — в 2034 году (63 года).

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Льготные пенсии сохранятся для тех граждан России, кто трудился на Крайнем Севере, а также в приравненных к нему регионам РФ. Для мужчин, подходящих под эти критерии, выход на пенсию будет в 60 лет, для женщин — в 58 лет.

Также льготный срок выхода на пенсию останется у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, для работников опасного производства, для педагогов и ряда других групп работников.

Госдума не намерена нарушать регламент при обсуждении инициативы, отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, первое чтение правительственного законопроекта предполагается до конца весенней сессии, закон в итоговой версии может быть принят в сентябре, говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.