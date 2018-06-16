Берлин, 16 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отстранил от занимаемой должности главу Федерального ведомства по делам миграции Ютту Кордт, 15 июня сообщает Spiegel.

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Вице-президент ведомства Ральф Тислер также был отправлен в отставку. Второй вице-президент Ута Дауке покинула офис ещё в начале июня.

После того как вскрылось, что в Бремене более тысячи соискателей убежища необоснованно получили разрешение на временное проживание, бременский филиал федерального ведомства по делам миграции и беженцев подвергся критике. В эту пятницу бывший министр внутренних дел Томас де Мезьер (ХДС) и Ханс-Петер Фридрих должны были объяснить членам следственного комитета, каким образом возник хаос с документами в условиях кризиса беженцев. На вопросы комитета также отвечал бывший координатор по беженцам и сегодняшний министр экономики Петер Альтмайер.

Напомним, первый крупный скандал, скомпрометировавший главу ведомства по делам миграции и беженцев, касался праворадикального солдата, Франко А. В декабре Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против старшего лейтенанта немецкого бундесвера Франко А. в подготовке преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, в подлоге и нарушении закона об обороте оружия и взрывчатых веществ. «Он планировал из националистических убеждений совершить атаку на высокопоставленных политиков и представителей гражданского общества, которые, с точки зрения обвиняемого, демонстрировали особенно активное, дружеское участие в отношении беженцев». Кроме того, Франко А. незаконно зарегистрировался в качестве беженца из Сирии в миграционном ведомстве Германии, чтобы «использовать эту фальшивую личность для направления следствия по ложному следу», выдав нападения на политиков и общественных деятелей за «радикально-исламистские теракты, осуществленные беженцами», что «усилило бы чувство угрозы» в обществе по отношению к прибывающим.