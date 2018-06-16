Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии, который состоялся накануне, 15 июня, установил рекорд посещаемости сочинского стадиона «Фишт», где состоялась игра. Об этом сообщают местные СМИ.

(сс) Oleg Bkhambri Стадион Фишт

Стадион посетили 43 866 зрителей. Это даже больше, чем число зрителей во время церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года.

Стоит отметить, что матч между сборными Испании и Португалии был действительно зрелищным. В бескомпромиссной борьбе португальцы с помощью своего форварда Криштиану Роналду смогли преодолеть сопротивление испанцев и свести матч вничью, хотя в какой-то момент казалось, что португальцам конец. Счет — 3:3.

После этого матча расклад в группе В следующий:

Первое место занимает сборная Ирана с тремя очками.

Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании, набравшие по одному очку.

Четвертое место — сборная Марокко, пока не набравшая очков.