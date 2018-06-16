Москва, 16 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Сборные по футболу из Аргентины и Исландии проведут матч на московском стадионе «Спартак» в субботу, 16 июня. Болельщики смогут оценить игру одного из лучших футболистов мира — нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Стадион Спартак. Москва

Всего в субботу в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2018 состоится четыре матча.

В 13:00 на стадионе «Казань Арена» встретятся сборные группы С из Австралии и Франции. В 19:00 в Саранске начнется игра команд из Перу и Дании, а в 22:00 болельщики смогут насладиться матчем между хорватами и португальцами. Игра будет проходить в Калининграде.

Добавим, после разгромной победы над Саудовской Аравией лидерскую позицию в турнирной таблице ЧМ-2018 занимает Россия. Днем ранее в группе А сыграли сборные Уругвая и Египта, победа досталась уругвайцам со счетом 1:0.

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