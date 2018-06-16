Вашингтон, 16 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Президент США провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом накануне, 15 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трубка телефона

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили торговую политику, а также ситуацию вокруг КНДР, Сирии и Ирана.

Трамп проинформировал Макрона о своих переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также подтвердил, что цель США — полная и необратимая денуклеаризация КНДР.

«Лидеры призвали обеспечить политическое урегулирование ситуации в Сирии в рамках Женевского процесса Организации Объединенных Наций», — отметили в Белом доме.

Также Трамп подчеркнул, что он нацелен на переговоры по ядерной сделке с Ираном. В рамках этих переговоров он намерен объединить вопросы по ядерному оружию и баллистическим ракетам Ирана, а также «недружественным действиям Тегерана в регионе».