Москва, 16 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Поводом для встречи с журналистами 15 июня 2017 года президента РАН А.М. Сергеева и вице-президента РАН Ю.П. Балеги стали внесенные правительством РФ поправки к ФЗ 253 «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые должны быть рассмотрены Госдумой РФ. Интрига в том, что один из важнейших пунктов, касающийся расширения полномочий РАН, содержащийся в исходном тексте закона, внесенного президентом России, просто вычеркнут и заменен другим. Проще говоря, был плюс, стал минус. Поправки В.В. Путина полномочия Академии наук расширяли, а в версии правительства они фактически аннулируются.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Элитный междусобойчик

«9 июня, неожиданно для всех, вновь созданный кабинет министров объявил о подготовленных им поправках к законопроекту. Эти поправки принципиально меняют концепцию, внесенную на рассмотрение Госдумы Президентом России В.В. Путиным, — сказано в обращении президента РАН к научной общественности и СМИ. — Согласно им, РАН могут лишить права согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации научных учреждений. Право Академии согласовывать решения по принципиальным, ключевым вопросам предлагается заменить на возможность рассматривать эти вопросы. Это явная подмена смысла первоначального законопроекта».

Так ли уж важно, какие слова «согласовывать» или «рассматривать» есть в правительственной версии поправок к закону? Почему так обеспокоены академики? Опасения, как оказалось, небезосновательны. Ведь фактически этим отменяется так называемое правило «двух ключей», четко разграничивающее полномочия ученых и управленцев. Эта правовая норма была установлена в ходе реформы РАН, стартовавшей в 2013 году. Согласно ей все решения в отношении академических институтов должны приниматься совместно Академией наук и ФАНО (Федеральным агентством научных организаций). Таким образом, у РАН было право вето на решения ФАНО, в частности, о реструктуризации институтов, хотя эти самые институты были переданы Агентству в подчинение. Теперь все меняется: судя по внесенным правительством поправкам ключ у академиков отбирают.

Представьте, если бы вы жили в квартире с кем-то еще и имели свой ключ, то теперь должны договариваться с владельцем ключа, фактически с хозяином, чтобы он открыл дверь. А может и не пустить в дом! В такое положение и будет поставлена Российская академия наук, если предложенные поправки пропишут в ФЗ.

«Президент страны в Законопроекте сформулировал, что решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа организаций принимаются по согласованию с РАН, — подчеркнул Александр Сергеев. — Этот пункт перечеркнут правительством. Вместо этого пункта предлагается такой: «Академия наук рассматривает вопросы о реорганизации, ликвидации государственных научных организаций по внесению изменений в их уставы в части научной и научно-технической деятельности в порядке, установленном правительством Российской Федерации».»

По словам главы РАН, слово «согласовывает» и есть фактически правило «двух ключей». И президент Путин четко сформулировал, что у Академии наук должно быть такое право: согласовывать либо не согласовывать. Правительство предлагает другую формулировку — «рассматривает вопрос о ликвидации и о реорганизации».

«Термин «рассматривает» имеет непонятное юридическое наполнение. Рассматривает и что? Рассмотрели, можем выразить несогласие. Но дальше с этим несогласием никуда идти не можем. Это существенное уменьшение функционала РАН, против которого мы возражаем», — заявил академик Сергеев.

Глава РАН уточнил, что во внесенном правительством документе написано, что «это решение о реорганизации и ликвидации государственных научных учреждений». Понятие это более широкое и касается не только академических институтов, но и научных организаций при университетах, государственных научных центров и т.д.

«То есть Академию наук предлагается рассматривать на более широком поле, но «безответственно», то есть не беря на себя согласование, — отметил Сергеев. — Мы считаем этот момент неприемлемым, и настаиваем, чтобы эта формулировка, которая была сделана Путиным, осталась в этом законе. Мы обратились к Президенту с письмом, чтобы Закон был принят именно с этими поправками».

О том, как правительство РФ предлагает академикам «рассматривать» те или иные вопросы реструктуризации и жизнедеятельности институтов, находящихся теперь в подчинении у созданного взамен ФАНО Министерства науки и высшего образования, весьма образно высказался вице-президент РАН Юрий Балега:

«Витрину можно рассматривать, красивую девушку, ещё что-то. Понятно, что функционал Академии наук резко сокращается».

Как все это сочетается со словами курирующей нацпроект «Наука» вице-премьера Татьяны Голиковой, сказанными ею на последнем заседании президиума РАН: «Еще раз повторяю: «правило двух ключей» сохраняется», что означает, что никаких действий, ущемляющих РАН, не будет.

«А через два дня появился этот документ, — недоумевают академики. — На заседании правительства она подтвердила, что помнит свое обещание и будет отстаивать интересы РАН».

Возможны только два предположения: либо те, кто готовил документ, непрофессионалы и не видят разницы между важными юридическими понятиями, что маловероятно. Либо это очередная попытка законодательно превратить РАН в клуб ученых без каких-либо прав и полномочий.