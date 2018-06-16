Санкт-Петербург, 16 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. По окончании матча Марокко-Иран в Петербурге с Крестовского острова вывезено около 500 кубометров мусора. В уборке принимали участие 145 дворников и более 30 единиц техники, сообщили утром 16 июня в городском комитете по благоустройству.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Мусор

Первый петербургский матч прошел вечером 15 июня и завершился со счетом 1:0 в пользу Ирана. За игрой наблюдали 62 548 зрителей, что стало рекордом для стадиона «Санкт-Петербург».

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«Болельщики матча продемонстрировали внимание и аккуратность — мусор в основном оказывался там, где ему положено быть — в специализированных контейнерах», — отметили петербургские ревнители чистоты.

На территории вокруг стадиона в 82 точках установлены 164 контейнера для сбора мусора. Сбор ведется по раздельной методологии: перерабатываемый и не перерабатываемый мусор накапливается в разных контейнерах, маркированных специальными символами и надписями.