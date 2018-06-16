Москва, 16 июня, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал субъекты РФ при формировании своих бюджетов не допускать снижения уровня показателей по заработным платам. Такое заявление Путин сделал накануне, 15 июня, на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Не снижая планки

«Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх», — сказал российский лидер.

Путин с сожалением отметил, что в ряде регионов уже есть подобные сложности.

По словам президента, этого категорически нельзя допускать, и попросил Кадырова обратить на это особое внимание.

Напомним, в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» главе государства поступил звонок от школьного учителя из Якутии. Он посетовал, что с начала года его заработная плата была несколько повышена, а затем вернулась на уровень 2017 года.