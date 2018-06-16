Екатеринбург, 16 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге болельщики из Египта и Уругвая объединились в одном большом хороводе. Праздник прошёл вечером 15 июня в фан-зоне, которая находится на территории парка культуры и отдыха им. Маяковского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Болельщики на стадионе Екатеринбург

Примечательно, что в этот раз народу в фан-зоне было заметно меньше. Напомним, 14 июня, в день открытия, её посетили 21 200 человек. 15 июня число находившихся там болельщиков, даже на невооружённый глаз, было заметно меньше.

Теперь болельщики покидают Екатеринбург. А столица Среднего Урала готовится встречать новых. 21 июня здесь встретятся сборные Франции и Перу. 24-го сыграют Япония и Сенегал, а 27-го — Швеция и Мексика.