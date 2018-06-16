Первый петербургский матч ЧМ прошел без ЧП и поставил рекорд
Санкт-Петербург, 16 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Первый из семи петербургских матчей чемпионата мира по футболу прошел без происшествий. Во время него стадион на Крестовском острове поставил рекорд своей посещаемости.
Напомним, вечером 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург» сыграли сборные Марокко и Ирана. Победы со счетом 1:0 сумели добиться иранские футболисты в минуты, добавленные к основному времени матча.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе подготовки и проведения матча, а также после его окончания сотрудники полиции и Росгвардии «в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка».
«Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — подчеркнули в региональном ГУ МВД.
Состоявшийся матч поставил рекорд по числу зрителей на стадионе «Санкт-Петербург». За игрой 15 июня наблюдали 62 548 человек. Тем самым был побит рекорд посещаемости, установленный в 2017 году во время Кубка конфедераций: тогда на финальный матч турнира между командами Чили и Германии пришли посмотреть 57 268 зрителей.
Напомним, что вместимость спортивной арены на период ЧМ составляет 68 172 места. Таким образом, 15 июня стадион был заполнен на 92%.
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На стадионе «Санкт-Петербург» состоится еще шесть матчей чемпионата мира:
Матч группового этапа Россия — Египет — 19.06.2018, вторник, начало в 21:00;
Матч группового этапа Бразилия — Коста-Рика — 22.06.2018, пятница, начало в 15:00;
Матч группового этапа Нигерия — Аргентина — 26.06.2018, вторник, начало в 21:00;
Матч 1/8 финала — 03.07.2018, вторник, начало в 17:00;
Полуфинал — 10.07.2018, вторник, начало в 21:00;
Матч за 3-е место — 14.07.2018, суббота, начало в 17:00.