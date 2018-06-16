Санкт-Петербург, 16 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Первый из семи петербургских матчей чемпионата мира по футболу прошел без происшествий. Во время него стадион на Крестовском острове поставил рекорд своей посещаемости.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики сборной Ирана во время матча Марокко-Иран

Напомним, вечером 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург» сыграли сборные Марокко и Ирана. Победы со счетом 1:0 сумели добиться иранские футболисты в минуты, добавленные к основному времени матча.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе подготовки и проведения матча, а также после его окончания сотрудники полиции и Росгвардии «в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка».

«Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — подчеркнули в региональном ГУ МВД.

Состоявшийся матч поставил рекорд по числу зрителей на стадионе «Санкт-Петербург». За игрой 15 июня наблюдали 62 548 человек. Тем самым был побит рекорд посещаемости, установленный в 2017 году во время Кубка конфедераций: тогда на финальный матч турнира между командами Чили и Германии пришли посмотреть 57 268 зрителей.

Напомним, что вместимость спортивной арены на период ЧМ составляет 68 172 места. Таким образом, 15 июня стадион был заполнен на 92%.

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На стадионе «Санкт-Петербург» состоится еще шесть матчей чемпионата мира:

Матч группового этапа Россия — Египет — 19.06.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч группового этапа Бразилия — Коста-Рика — 22.06.2018, пятница, начало в 15:00;

Матч группового этапа Нигерия — Аргентина — 26.06.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч 1/8 финала — 03.07.2018, вторник, начало в 17:00;

Полуфинал — 10.07.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч за 3-е место — 14.07.2018, суббота, начало в 17:00.