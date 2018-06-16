Гавайи, США, 16 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Извергающийся вулкан Килауэа засыпал пляжи Гавайских островов тонкими нитями вулканического стекла, называемых «волосами Пеле», что привело к ограничению допуска отдыхающих на побережье в ряде районов Большого острова, передает Live Science.

(сс) dapple1 Пустующий пляж

Геолог из Вулканической обсерватории USGS Дон Суонсон сообщил, что тонкие стеклянные волокна образуются в момент, когда пузырьки газа внутри лавы разрываются на поверхности. По его словам, толщина таких нитей составляет считанные микроны (одна тысячная миллиметра), поэтому при попадании в организм они могут вызвать сильнейшее раздражение и привести к смерти.

«Представьте, что вы вдыхаете крошечные кусочки стекла, вот что такое волосы Пеле. Они повреждают все ткани, с которыми соприкасаются», — сказал Суонсон.

По его словам, в прошлом выпадение опасных волокон не раз вызывало проблемы у многих гавайцев, которые используют воду из водоемов или поят скот, поскольку фильтровальные системы не всегда справлялись с микрочастицами. Однако после извержения Килауэа о несчастных случаях в связи с воздействием «волос Пеле» не сообщалось.