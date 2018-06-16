Москва, 16 июня, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Первый этап реформы ОСАГО, который предусматривает изменение базового тарифа по полисам на 20% как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, позволит создать реальную конкуренцию на страховом рынке. Об этом накануне публикации Банком России проекта реформы сообщал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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В соответствии с представленным на сайте Центробанка документом, минимальная ставка тарифа ОСАГО для водителей легковых автомобилей снизится до 2746 рублей, а максимальная — вырастет до 4942 рублей. Для мотоциклов и мороллеров верхняя граница тарифа уменьшится на 10,9%, как и для легковых автомобилей юридических лиц — на 5,7%.

Предложенные изменения вступят в силу 1 января 2019 года. Предполагается, что страховая история будет вестись по каждому водителю. При этом проведено реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). В Центробанке убеждены, что переход на годовой порядок его расчета, позволит упростить и повысить прозрачность применения этого коэффициента.

По новому положению предусмотрена более детальная градация «коэффициента возраст-стаж». Страховщики получат возможность применять более гибкие тарифы, используя 50 ступеней вместо действующих четырех. Для опытных водителей значения КВС понизятся, а для молодых и неопытных — повысятся в пределах 4,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об ОСАГО позволяет Банку России вносить изменения в тарифы, но не чаще, чем два раз в год. Ранее регулятор дважды корректировал тарифы — оба раза они росли.