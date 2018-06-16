Каракас, 16 июня, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в планировании серии вооруженных провокаций на границе, заявляет el Nuevo Herald.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Мадуро отметил, что располагает сведениями о подготовке вооруженных провокаций на территории Венесуэлы с целью развязать военный конфликт между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, колумбийская миграционная служба сообщила о закрытии границы с Венесуэлой с 14 по 18 июня в связи с проведением в Колумбии второго тура президентских выборов.