Москва, 16 июня, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Лучшим футбольным игроком в мире назвал себя игрок сборной Бразилии Неймар в интервью на Youtube-канале Desimpedidos.

Цитата из мф. Песенка мышонка. СССР. 1967

Также Неймар заявил, что сборная Бразилии готова к турниру и рассчитывать одержать победу в мундиале. Про других же топовых футболистов Неймар заявил, что «они с другой планеты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тренер испанской сборной по футболу заявил, что не променял бы никого из своей команды на самого звездоного игрока в мире — Криштиану Роналду.