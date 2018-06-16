Нью-Хейвен, США, 16 июня, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Ученые из Йельского университета выяснили причину пристрастия людей к жирной и калорийной пище, сообщает Medical Daily.

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В результате эксперимента с участием 206 человек, исследователи пришли к выводу, что пища с обилием жиров и углеводов способна «включать» систему вознаграждения мозга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские ученые пришли к выводу, что как долгий, так и короткий сон негативно влияют на человеческий организм.