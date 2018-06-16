Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Из игры с испанской командой на ЧМ-2018 получилось неплохое шоу, хотя результаты могли быть и получше, заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, сообщает «Чемпионат».

Clément Bucco-Lechat Фернанду Сантуш

Комментируя ничью в игре с испанцами, португальский тренер отметил, что в целом матч был высокого качества, однако периодически «склонялся в сторону» противника. В целом игра получилась.

Между тем, полного удовлетворения результатами нет.

«Но шоу получилось, — сказал Сантуш. — Мне как тренеру много чего придется исправлять».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанцы тоже не полностью довольны итогами, хотя и гордятся своей победой. При этом глава испанской сборной считает, что его игроки — самые лучшие.