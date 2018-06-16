Тренер сборной Португалии: Шоу удалось, а вот игра...
Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Из игры с испанской командой на ЧМ-2018 получилось неплохое шоу, хотя результаты могли быть и получше, заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, сообщает «Чемпионат».
Clément Bucco-Lechat
Фернанду Сантуш
Комментируя ничью в игре с испанцами, португальский тренер отметил, что в целом матч был высокого качества, однако периодически «склонялся в сторону» противника. В целом игра получилась.
Между тем, полного удовлетворения результатами нет.
«Но шоу получилось, — сказал Сантуш. — Мне как тренеру много чего придется исправлять».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, испанцы тоже не полностью довольны итогами, хотя и гордятся своей победой. При этом глава испанской сборной считает, что его игроки — самые лучшие.