Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Матч с командой Португалии на ЧМ-2018 был великой игрой, заявил главный тренер испанской сборной Фернандо Йерро в интервью «Чемпионату».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ничья

Комментируя итоги матча, Йерро сказал, что Испания может гордиться своими футболистами. Несмотря не невезение «местами», испанцы играли по высшему разряду.

«Многое было против нас, но Испания не сломалась, — сказал Йерро. — Отдам должное и характеру обеих команд, это был великолепный матч».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч Испания — Португалия на чемпионате мира по футболу завершился со счетом 3:3. Игра проходила в Сочи на стадионе «Фишт».